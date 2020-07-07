Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов задержан во вторник по подозрению в государственной измене. Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, задержание не связано с его текущей работой.

"Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И.", - сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). "На данный момент проводятся следственные мероприятия", - подчеркнули в Роскосмосе, добавив, что задержание советника гендиректора не касается текущей работы в госкорпорации.

В пресс-службе отметили, что Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам.

Как сообщил источник в силовых структурах, Сафронова задержали сотрудники ФСБ.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и спецкорреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - спецкорреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике.