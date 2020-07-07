Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 22 июля рассмотрит апелляционную жалобу на продление до 7 сентября срока ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Что происходит сейчас?

Дело журналиста Ивана Голунова. Что происходит сейчас?

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"22 июля в 10:00 мск в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей бывшим полицейским Сергалиеву, Ляховцу, Уметбаеву и Феофанову по делу Ивана Голунова", - сказал он.

2 июня Басманный суд продлил срок содержания по стражей бывшим полицейским до 7 сентября. Бывшему полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину и давшему показания на других фигурантов дела, продлили срок домашнего ареста.