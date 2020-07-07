В Чечне три человека погибли при падении автомобиля в пропасть

ГРОЗНЫЙ, 7 июля. /ТАСС/. Женщина и ее двое детей погибли при падении легкового автомобиля в 100-метровую пропасть в горах Чечни. Об этом во вторник сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По сведениям полиции, ДТП произошло на 65-67-м километре автодороги Грозный - Итум-Кали.

"С обрыва в русло реки Аргун примерно с высоты 100 метров упала автомашина Toyota Camry. Молодая женщина и двое ее детей скончались на месте происшествия. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1 Грозного", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, семья ночью возвращалась из гостей домой в Грозный.