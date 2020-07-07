Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки

ВЛАДИМИР, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме. По версии следствия, 38-летний мужчина, выстреливший в подростка из ружья, пытался остановить похитителей рыбы, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчина обвиняется в убийстве 15-летнего молодого человека, который совместно с отцом неправомерно осуществляли вылов рыбы из частного рыбхозяйства", - говорится в сообщении.

По версии следствия, владельцы водоема в Собинском районе области разводят и продают рыбу, а также предоставляют услуги платной рыбалки. Ночью 6 июля 15-летний юноша вместе с отцом прибыл на этот водоем с целью хищения рыбы.

Сын спрятался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать с водоема оставленную накануне ловушку для рыб. Зная о происходящих хищениях, обвиняемый затаился в кустах с охотничьим ружьем, чтобы пресечь несанкционированный вылов. Увидев хищение рыбы, мужчина произвел предупредительный выстрел в воздух.

"Услышав выстрел, отец потерпевшего попытался скрыться. Преследуя рыбака, 38-летний мужчина пошел ему наперерез. Увидев вдалеке силуэт подростка и приняв его за похитителя рыбы, он в него выстрелил. 15-летнему молодому человеку выстрелом дробью причинены многочисленные огнестрельные ранения, от которых он скончался в медицинском учреждении", - добавили в следственном управлении.

Как отмечается, следователь СК России направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.