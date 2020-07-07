Источник: самолет совершил аварийную посадку в Симферополе из-за погасшего табло

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 747, выполняющий рейс из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Boeing 747 рейсом из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Симферополя из-за погасшего табло на борту", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в самолете находятся 181 человек. На место направлены экстренные службы. "Посадка прошла благополучно", - добавил он.

В то же время в пресс-службе аэропорта Симферополя не подтвердили факт аварийной посадки самолета. "Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию", - сообщили в пресс-службе.