Советника главы Роскосмоса подозревают в передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Задержанный сотрудниками ФСБ советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Сафронов Иван Иванович, - заявили в ФСБ. - Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гoсударственную тайну сведения о вoенно-техническoм сотрудничестве, обороне и безопасности РФ".

Против Сафронова возбудили дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). По этой статье Сафронову грозит до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Ранее о задержании Сафронова за госизмену информировали в Роскосмосе.

Иван Сафронов родился в 1990 году в Москве. В 2010 году он окончил ВШЭ по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах работал корреспондентом и спецкорреспондентом "Коммерсанта", в 2019-2020 годах был спецкорреспондентом газеты "Ведомости". Сафронов освещал проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности, деятельность военного и военно-технического сотрудничества. В мае 2020 года Сафронова назначили советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.