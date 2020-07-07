В Петербурге задержали предполагаемого пособника террористов, находящихся за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в переводе денежных средств заграницу для содействия террористической деятельности. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержан петербуржец, который перевел свыше 200 тыс. рублей с целью финансирования запрещенной деятельности. В результате проведенного обыска по месту проживания задержанного обнаружена литература экстремистского характера, а также порядка 1,5 миллионов рублей, предназначенных для финансирования запрещенной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 31-летний петербуржец перевел около 206,6 тысяч рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории иностранного государства. До марта 2019 года подозреваемый занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Подозреваемый заключен под стражу.