ФСБ распространила видео задержания советника главы Роскосмоса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ России распространила видеозапись задержания по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возле его дома в Москве.

Как следует из видеозаписи, он был задержан перед выходом на работу. Сафронов выглядит растерянным, перед тем как посадить его в машину, сотрудники ФСБ изъяли у него сигареты, перчатки, защитную маску и удостоверение госкорпорации "Роскосмос".

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.