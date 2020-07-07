ФСБ проводит обыск в квартире советника главы Роскосмоса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ России проводят обыск в квартире советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике, бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По месту проживания подозреваемого ведутся следственные действия. Следователи изымают документы и электронные носители, которые представляют для следствия особый интерес", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии.

Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и специальный корреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - специальный корреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.