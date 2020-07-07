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Задержание Ивана Сафронова

Что известно о задержании Ивана Сафронова

Иван Сафронов (справа)
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Бывшего корреспондента "Ведомостей" и "Коммерсанта", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля возле его дома в Москве.

  • Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, его подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.
  • Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Сафронову грозит до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
  • Как рассказал источник в правоохранительных органах, материалы по делу о госизмене засекречены, суд пройдет в закрытом режиме.
  • В квартире Сафронова проводится обыск, следователи изымают документы и электронные носители.
  • Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.
  • Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что сотрудники правоохранительных органов не обращались к руководству газеты. Главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров также сообщил, что не знает о причинах задержания журналиста.
  • По данным Кремля, дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимира Путина не информировали о его задержании, так как нет необходимости ставить главу государства в известность обо всех нюансах работы контрразведки.
' ЦОС ФСБ/ТАСС'

 

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РоссияЗадержание Ивана Сафронова
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