Источник: уголовное дело советника главы Роскосмоса о госизмене засекречено

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Материалы по делу о госизмене советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова засекречены. Суд пройдет в закрытом режиме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Материалы уголовного дела в отношении Сафронова содержат секретную информацию и маркированы грифом "секретно". Все судебные процессы по этому делу будут проходить в закрытом режиме", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в московской квартире Сафронова ведутся следственные действия. Следователи изымают документы и электронные носители, которые представляют для следствия особый интерес.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии.

Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году он окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика", в 2010-2019 годах работал корреспондентом и специальным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", в 2019-2020 годах - специальным корреспондентом газеты "Ведомости". Сафронов занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года он был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.