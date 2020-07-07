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Задержание Ивана Сафронова

Задержанного советника главы Роскосмоса будет защищать адвокат Елисеев

Защитник уже выехал к Ивану Сафронову в следственное управление ФСБ РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Адвокат Олег Елисеев выехал к задержанному советнику главы Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову в следственное управление ФСБ РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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"Адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев выехал к задержанному Ивану Сафронову в следственное управление ФСБ", - сказал он.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и специальный корреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - специальный корреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.

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