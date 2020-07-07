На Алтае задержали иностранца, собиравшегося воевать в составе ИГ

БАРНАУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Иностранца, собиравшегося воевать в составе международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержали в аэропорту Барнаула, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

"В международном аэропорту Барнаула им. Г. С. Титова при попытке вылететь в Москву с последующим направлением на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований ИГ задержан выходец из Средней Азии 1998 года рождения", - говорится в сообщении управления.

Там отметили, что, по предварительным данным, мужчина, который жил в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, познакомился по переписке с находящимися за рубежом подозреваемыми в причастности к деятельности ИГ, в письмах он выразил желание примкнуть к рядам организации и выехать в зону конфликта.

По данным УФСБ, за деньги задержанный собирал информацию об объектах массового скопления людей в Барнауле, в частности, делал для своих кураторов детальные фото зданий с привязкой к местности. Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в интернете, который должен был использоваться "для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью".

Как пояснил сам иностранец, он сделал это осознанно и целенаправленно для связи с "братьями-моджахедами".

Следственный отдел УФСБ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу на два месяца.

В новость были внесены изменения (13:08 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.