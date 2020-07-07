В Крыму задержали троих главарей террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

ТАСС, 7 июля. ФСБ России задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержаны три главаря и четверо рядовых активных участников", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. "С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - сообщили в ФСБ.

У задержанных изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.