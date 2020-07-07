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Локализован пожар на складе базы каскадеров "Парк киноприключений" на западе Москвы

Внутри здания находятся автомобили и емкости с легковоспламеняющейся жидкостью
© Михаил Джапаридзе/ТАСС/МЧС России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар на складе во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 12:32 мск объявлена локализация пожара", - сказала собеседница агентства.

Информация о пожаре по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3, поступила в 11:41 мск. Пожарными установлено, что горит одноэтажное отдельно стоящее металлическое строение. Здание в плане составляет 750 кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, огонь распространялся на всю площадь строения. Внутри склада находятся автомобили и емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

По данным из открытых источников, горит склад базы каскадеров "Парк киноприключений".

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