Источник: ФСБ будет добиваться ареста советника главы Роскосмоса Сафронова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следствие ФСБ России будет настаивать на заключении в СИЗО советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике и бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, задержанного по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По окончании следственных действий следователи будут настаивать на аресте Сафронова и обратятся с соответствующим ходатайством в столичный суд", - сказал собеседник агентства. В Лефортовском суде Москвы ТАСС уточнили в свою очередь, что ходатайство об избрании ареста в суд пока не поступало.

Ранее сообщалось, что материалы уголовного дела в отношении Сафронова маркированы грифом "секретно". По данным источника ТАСС, все судебные процессы по этому делу будут проходить в закрытом режиме.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и специальный корреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - специальный корреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.