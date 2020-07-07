СМИ: 21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб и еще 15 получили ранения во вторник при падении автобуса в водохранилище в городском округе Аньшунь юго-западной провинции КНР Гуйчжоу. Об этом сообщила газета "Пэнпай".

По ее данным, все пострадавшие госпитализированы. Власти по-прежнему не смогли установить точное число людей, находившихся в момент ДТП в автобусе.

Министерство общественной безопасности КНР уже направило в район ЧП специальную комиссию для расследования причин инцидента.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что транспортное средство, перевозившее школьников в день единого государственного экзамена для поступления в вузы, врезалось в отбойник и упало в водоем. О возможных жертвах информация не поступала. На месте аварии работают врачи, работники спасательной службы и водолазы.

Как правило, выпускники китайских школ сдают единый экзамен с 6 по 8 июня, однако в этом году из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, экзамен был перенесен на 7-8 июля.