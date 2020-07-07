Источник: оперативники проводят обыск в доме экс-замглавы ГУ МВД по Петербургу Абакумова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова в рамках уголовного дела о махинациях с больничным. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"В доме генерал-майора Ивана Абакумова проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в сентябре 2019 года было возобновлено расследование уголовного дела в отношении Абакумова.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов из Петербурга за махинации с больничным. В ГСУ СК по Петербургу рассказали, что дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, дело было возбуждено в отношении бывшего замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Источник ТАСС также сообщил, что сотрудник предоставил по месту службы документ, однако сам в этот момент находился не на лечении, а уехал из Петербурга по личным делам. Однако позже стало известно, что уголовное дело было прекращено по постановлению прокуратуры.

Официальным подтверждением информации о возобновлении дела и проведении обыска ТАСС пока не располагает.