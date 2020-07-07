Пожар на базе склада каскадеров "Парк киноприключений" на западе Москвы потушен

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили огонь на складе во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Площадь пожара составила 600 кв. м. В 13:01 объявлена ликвидация [пожара]", - сказали в пресс-службе.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС России добавили, что к тушению пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.

Информация о пожаре по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3, поступила в 11:41 мск. Горело одноэтажное отдельно стоящее металлическое строение, в плане его площадь составляет 750 кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, огонь распространялся на всю площадь строения. Внутри склада находятся автомобили и емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. В 12:32 мск была объявлена локализация пожара.

По данным из открытых источников, пожар произошел на складе базы каскадеров "Парк киноприключений".