СК предъявит обвинение Верзилову по делу о неуведомлении о втором гражданстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ в ближайшее время предъявит издателю "Медиазоны" Петру Верзилову обвинение в том, что он не уведомил о наличии у него второго гражданства. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

В отношении Верзилова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства"). Санкция за нарушение статьи предполагает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.

"Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что при обыске по делу о несанкционированных акциях летом 2019 года у Верзилова обнаружили действующий паспорт гражданина Канады. Но в нарушение действующего законодательства РФ он не уведомил о наличии у него гражданства Канады миграционные подразделения МВД РФ. Канадское гражданство Верзилов приобрел не позднее декабря 2014 года.