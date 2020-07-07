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Задержание Ивана Сафронова
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Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста и не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел", - сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям в газете "Коммерсант". "Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности", - отметил Рогозин.

Гендиректор госкорпорации также выразил уверенность в том, что следствие во всем объективно разберется.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Сафронова задержали во вторник по подозрению в государственной измене, пояснив, что задержание советника гендиректора не касается текущей работы в госкорпорации.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии.

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