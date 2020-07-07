Бизнесмен Удодов оценил моральный вред в рамках иска к Навальному в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Предприниматель Александр Удодов просит Люблинский суд Москвы взыскать с Алексея Навального моральный вред в размере 500 тысяч рублей, а также записать и опубликовать видеоролики, в которых блогер зачитает резолютивную часть решения суда, в случае удовлетворения его иска. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В иске о защите чести и деловой репутации истец Удодов просит Люблинский районный суд Москвы обязать Навального удалить сведения в статьях в его блоге, удалить указанные сведения в размещенных им видеороликах на YouTube, опровергнуть несоответствующие действительности сведения, а также записать и опубликовать видеоролики в 4-месячный срок, в которых Навальный зачитывает резолютивную часть решения суда, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей", - рассказала пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

Она уточнила, что решение о назначении к слушанию иска пока не принято. Как сообщалось ранее, иск к Навальному был зарегистрирован 3 июля.