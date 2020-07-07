Следователи провели обыск дома у главреда издания "Холод", знакомой с Иваном Сафроновым

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следователи провели обыск в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, близко знакомой с советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, задержанным во вторник по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь Бекбулатовой.

"Утром силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где живет главный редактор журнала "Холод" Таисия Бекбулатова. Она успела сообщить об этом мне и перестала выходить на связь. Коллеги Таисии подтвердили, что с утра не могут связаться с ней. К квартире журналистки подъехал адвокат "Агоры" Николай Васильев, но в квартиру защитника не пускают", - сказал Чиков.

По его словам, пока неясно, с чем связан обыск. "Судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым", - добавил Чиков.