Замначальника полиции Евпатории задержан по подозрению в содействии ритуальному агентству

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Служба собственной безопасности МВД по Крыму задержала во вторник сотрудника отдела МВД по городу Евпатории по подозрению в оказании корыстной помощи в работе ритуального агентства, сообщили ТАСС в пресс-службе полиции региона. Источник в правоохранительных органах уточнил, что задержан замначальника полиции города.

"По предварительным данным, полицейский, действуя из корыстных побуждений, оказывал содействие в осуществлении предпринимательской деятельности коммерческой организации, деятельность которой связана с оказанием ритуальных услуг. Материалы проверки переданы в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что полицейский получал информацию об умерших людях и передавал в коммерческое ритуальное агентство. "Поскольку функции по организации похоронного процесса возложены на МУП "Комбинат благоустройства", было предусмотрено, что сотрудник полиции о фактах смертей сообщал в единую дежурную службу администрации города Евпатории. Однако в интересах конкурирующей коммерческой структуры должностное лицо незамедлительно информировало о трагических случаях в семьях евпаторийцев индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию платных похорон", - говорится в сообщении.

В СК также подтвердили, что по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) задержан замначальника ОМВД России по городу Евпатории, курирующий дежурную службу. "В настоящее время с ним проводятся все необходимые следственные действия. В подразделении МВД и коммерческой структуре, в пользу которой действовал задержанный, изъята документация, представляющая интерес для следствия", - уточняется в сообщении.

Устанавливаются также другие должностные лица, которые могут быть причастны к преступной схеме. Следствие готовится предъявить обвинения и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, говорится в пресс-релизе.

В МВД по Республике Крым также проводится служебная проверка. "Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - уточнили в полиции.