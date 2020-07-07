Военный суд сократил на два месяца срок наказания блогера Мирзеханова за участие в ИГ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Апелляционный военный суд на два месяца срок смягчил наказание блогеру Алибеку Мирзеханову, признавшему вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и оформившему явку с повинной. Он был осужден на 10 лет колонии строгого режима.

Как уточнил ТАСС его адвокат Шамиль Яндарбаев, приговор вступил в силу. "Сегодня апелляционный военный суд изменил приговор Мирзеханову и снизил ему срок наказания на два месяца. Приговор вступил в законную силу", - сказал защитник. Он также добавил, что обжалует приговор в вышестоящей инстанции.

29 апреля Второй Западный окружной военный суд назначил дагестанскому блогеру 10 лет колонии строгого режима. Приговором суда Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").

Уроженец Дербента Мирзеханов был задержан в феврале прошлого года по подозрению в участии в драке в московском кафе "Неолит", но обвинения ему предъявлено не было. Позднее Мещанский суд Москвы арестовал его в рамках нового уголовного дела. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Вербовка в террористическую деятельность"). Вину в инкриминируемых преступлениях блогер после задержания не признал. Однако во время рассмотрения уголовного дела в военном суде по существу стало известно, что Мирзеханов оформил явку с повинной, "имеет признательную позицию и активно сотрудничает со следствием". В окончательной редакции из обвинения Мирзеханова была исключена статья 205.1 УК РФ.

Дело расследовала ФСБ России, оно насчитывает шесть томов. Согласно материалам дела, показания на Мирзеханова дали двое осужденных за участие в террористической деятельности. По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне ИГ.