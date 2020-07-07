Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Астрахани задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал террористический акт в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

"Установлено, что астраханец 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике... принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ", - сообщили в пресс-службе.

В ходе оперативно-следственных действий мужчину задержали по месту проживания, где обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, с магазином к нему, а также патроны, две гранаты, запалы и запрещенную экстремистскую литературу.

"Следственным подразделением УФСБ России по Астраханской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ", - добавили в пресс-службе.