Четырех журналистов задержали на акции в поддержку Сафронова на Лубянке

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Четыре журналиста задержаны у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в ходе пикетов в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене.

Как передает корреспондент ТАСС, среди задержанных сотрудники "Коммерсанта" Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании "Проект" Ольга Чуракова.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании на Лубянке журналистки Елены Черненко, которая также является сотрудницей "Коммерсанта". "На Лубянке на акции в поддержку Ивана Сафронова задержана корреспондент "Коммерсанта" Елена Черненко", - сказал собеседник агентства. По его словам, журналистку везут в ОМВД по Мещанскому району Москвы.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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