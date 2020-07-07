Главы управления Росавиации и коллегии адвокатов пойдут под суд за хищение 1 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. СК завершил расследование уголовного дела о хищении 1 млрд рублей в отношении главы Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении председателя коллегии адвокатов, а также его пособников - должностного лица Росавиации и адвоката данной коллегии, - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу".

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество мошенничеству"). Глава коллегии адвокатов и чиновник Росавиации вину не признают. "Адвокат коллегии свою вину признал, дал изобличающие показания", - добавила Марковская.

По данным следствия, в 2008 году Мнишко, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и чиновника предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации. Затем Росавиация и коллегия заключили договор, который впоследствии неоднократно продлевали в нарушение установленных процедур. В результате завышения цены госконтракта с 2008 по 2018 годы адвокатской коллегией необоснованно получено более 1 млрд рублей.