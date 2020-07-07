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Сброс нефтепродуктов в реку Чура на юге Москвы не подтвердился

Специалисты не обнаружили пленок нефтепродуктов, также они не зафиксировали посторонних запахов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обследовали реку Чура и не зафиксировали факта слива в нее нефтепродуктов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в департаменте.

"На место происшествия выехал уполномоченный инспектор государственного экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Факт слива в реку Чура по результатам обследования не подтвердился. Пленок нефтепродуктов не обнаружено, посторонних запахов не зафиксировано. Отобраны пробы воды", - сказала собеседница агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на юге Москвы зафиксирован сброс нефтепродуктов в реку Чура.

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