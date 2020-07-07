ФСБ просит арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следствие ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы отправить в СИЗО советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Что известно о задержании Ивана Сафронова

На эту тему

"В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

ФСБ пока не предъявляла ему обвинение в государственной измене.