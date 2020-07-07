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Задержание Ивана Сафронова
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ФСБ просит арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

Его задержали по делу о госизмене, обвинение пока не предъявлено
Иван Сафронов (на втором плане) во время задержния сотрудниками ФСБ РФ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Описание
Иван Сафронов (на втором плане) во время задержния сотрудниками ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следствие ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы отправить в СИЗО советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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Что известно о задержании Ивана Сафронова

"В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ", - сказала собеседница агентства. 

ФСБ пока не предъявляла ему обвинение в государственной измене.

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РоссияЗадержание Ивана Сафронова
Задержание Ивана Сафронова
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова доставили в суд
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