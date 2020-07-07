Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Двух мужчин 22 и 26 лет задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании двух жительниц Калининграда в конце июня текущего года. Против задержанных возбуждены уголовные дела, им предъявлены обвинения, свою вину они отрицают, сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК.

"Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области расследуются уголовные дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), возбужденные 22 июня 2020 года по заявлениям двух местных жительниц 21 и 24 лет. <...> Подозреваемые задержаны, допрошены, им предъявлены соответствующие обвинения. Оба мужчины свою причастность к совершенным преступлениям отрицают", - говорится в сообщении.

Пострадавшие девушки обратились в правоохранительные органы с заявлениями о том, что в ночь на 22 июня текущего года двое ранее незнакомых им мужчин изнасиловали их в подвальном помещении одного из домов, расположенных в Литовском переулке Калининграда. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, злоумышленники после совершения преступления вылетели из Калининграда в Москву. Сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД отправились в столицу, где задержали мужчин на территории аэропорта Внуково, откуда последние собирались вылететь в другой регион РФ.

27 июня задержанные были доставлены в Калининград и переданы следователям.