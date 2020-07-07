Один человек погиб в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с легковым автомобилем и двумя грузовиками в Волгоградской области. Об этом сообщил ТАСС замруководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"По предварительной информации, в 15:30 (14:30 мск) 54-летний житель Екатеринбурга, управляя автомашиной Chevrolet и двигаясь по трассе Сызрань - Саратов - Волгоград со стороны Саратова, на 495-м км выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля Man, после чего легковой автомобиль совершил лобовое столкновение со встречным грузовым автомобилем Scania, - рассказал Корнаухов.

Он уточнил, что в результате ДТП водитель автомашины Chevrolet от полученных травм умер на месте. В больницу с травмами доставлены пассажиры легковушки: 54-летняя женщина и двое несовершеннолетних девочек в возрасте восьми и 14 лет.

"Двое детей в тяжелом состоянии, их мать в состоянии средней тяжести, погибший был главой семьи. Все пострадавшие находятся в Камышинской горбольнице", - рассказала ТАСС представитель комитета здравоохранения региона. В Упрдор Москва - Волгоград, в ведении которого находится федеральная трасса Сызрань - Саратов - Волгоград, уточнили, что в настоящее время движение по участку дороги, где произошло ДТП, восстановлено в штатном режиме. Ранее полиция сообщала, что движение на этом участке было затруднено, и был организован объезд.

В настоящее время на месте аварии работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа.

"Как установили полицейские, водитель автомашины Chevrolet находился в пути длительное время, что привело к утомляемости и потере контроля над дорожной обстановкой", - уточнил Корнаухов. Он добавил, что в настоящее время движение на участке дороги затруднено, полицейские организовали объезд места ДТП.