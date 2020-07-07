Иван Сафронов заявил в суде, что не признает вину в госизмене

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.

"Вину не признаю", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Сафронов не признал вину в ходе допроса. По его словам, в течение 10 дней советнику должны предъявить официальное обвинение.

Сафронов находится в Лефортовском районном суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как передает корреспондент ТАСС, его завели в зал заседания под возгласы журналистов "Держись".

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