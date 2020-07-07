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Задержание Ивана Сафронова
Обновлено 

Иван Сафронов заявил в суде, что не признает вину в госизмене

По данным источника, советнику главы Роскосмоса в течение 10 дней должны предъявить официальное обвинение

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.

"Вину не признаю", - сказал он. 

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Сафронов не признал вину в ходе допроса. По его словам, в течение 10 дней советнику должны предъявить официальное обвинение.

Сафронов находится в Лефортовском районном суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как передает корреспондент ТАСС, его завели в зал заседания под возгласы журналистов "Держись".

В новость были внесены изменения (17:32 мск) — добавлена информация по тексту.  

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