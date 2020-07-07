В отношении журналистки Черненко составят протокол за нарушение социальной дистанции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские составляют протокол за нарушение социальной дистанции в общественном месте в отношении журналистки "Коммерсанта" Елены Черненко, задержанной в ходе пикета в поддержку Ивана Сафронова на Лубянской площади. Об этом ТАСС сообщил во вторник ее адвокат Александр Альдаев.

"На задержанную в одиночном пикете у здания ФСБ журналистку [издания] "Коммерсантъ" Елену Черненко составляют протокол за нарушение <...> ст. 20.1.6 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). По аналогичной статье планируют привлечь и других задержанных", - сказал он.

Ранее сообщалось о задержании в ходе пикетов у здания ФСБ на Лубянской площади четырех журналистов, пришедших туда в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, бывшего журналиста, подозреваемого в государственной измене.