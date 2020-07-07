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В Чехии столкнулись пассажирские поезда. Три человека погибли и десятки ранены

Поезда по пока не установленным причинам следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее
Описание
© Mino Surkala/Shutterstock/FOTODOM, архив

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и десятки получили ранения в результате произошедшего во вторник столкновения двух пассажирских поездов у села Пернинк в Карловарском крае на западе Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал.

"У села Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, имеется, по предварительным данным, около 20 раненых, три человека погибли, - отметил он. - Некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения. На место ЧП направляются медики, спасатели и пожарные".

По словам представителя спасателей, поезда по пока не установленным причинам следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинисты включили аварийные системы торможения, но не смогли избежать столкновения.

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Чехия
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