В Чехии столкнулись пассажирские поезда. Три человека погибли и десятки ранены

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и десятки получили ранения в результате произошедшего во вторник столкновения двух пассажирских поездов у села Пернинк в Карловарском крае на западе Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал.

"У села Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, имеется, по предварительным данным, около 20 раненых, три человека погибли, - отметил он. - Некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения. На место ЧП направляются медики, спасатели и пожарные".

По словам представителя спасателей, поезда по пока не установленным причинам следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинисты включили аварийные системы торможения, но не смогли избежать столкновения.