В Подмосковье из-за непогоды повалено около 80 деревьев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около 80 деревьев упало из-за сильного ветра и дождя в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На территории Московской области в девяти городских округах из-за непогоды упало около 80 деревьев, один рекламный щит, повреждено четыре автомобиля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Накануне ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне с градом и ветре до 22 м/с в течение вторника и среды (7-8 июля).

В новость внесены изменения (18:54 мск) - передается с уточненными данными.