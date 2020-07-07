Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура попросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия. Об этом по итогам прений сторон журналистам сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"15 лет строгого режима", - ответил защитник на вопрос о сроке, который запросило обвинение.

Виктор Ануфриев также добавил, что в прениях начал выступать Юрий Дмитриев. Завтра он планирует произнести последнее слово.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) - добавлены подробности.