Суд закрыл для прессы слушания по ходатайству об аресте Сафронова

Суд удовлетворил просьбу ФСБ. "Все материалы, представленные в деле, составляют гостайну", - сказал следователь Александр Чабан в поддержку своего ходатайства.

В то же время защита поставила под сомнение законность обращения следователя. "Нам представлено непроцессуальное обращение следователя, составленное с формальными нарушениями и не предоставляющее фактических подтверждений этой позиции", - заявил адвокат Олег Лазарев.

Сафронова защищают пять адвокатов, все они просили рассмотреть ходатайство следствия в открытом процессе. Защитники также заявили, что не были ознакомлены с материалами дела, так как не были допущены следствием, однако у них есть основания полагать, что в представленных суду материалах нет грифа "секретно".

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации. До Роскосмоса Сафронов работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости". Советником главы Роскосмоса он был назначен 18 мая.