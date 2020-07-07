Сильный ветер повредил обшивку навеса на платформе станции Тушино МЦД-2

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сильные порывы ветра повредили частично обшивку навеса на платформе станции Тушино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). В результате инцидента пострадавших нет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На станции Тушино МЦД-2 из-за сильного ветра была частично повреждена подшивка навеса, который не находится в зоне обслуживания ОАО "РЖД". По предварительной информации, никто не пострадал. На место оперативно отправлена ремонтная бригада", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на движение поездов ситуация не повлияла.