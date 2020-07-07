Более 20 деревьев повалены в Москве из-за непогоды

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 20 деревьев повалены в Москве во вторник из-за сильного дождя с порывистым ветром. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Непогода вызвала падение более 20 деревьев в столице", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее во вторник столичное ГУ МЧС России распространило экстренное предупреждение о кратковременном дожде, грозе, граде, порывах ветра до 15-20 м/с. В связи с непогодой в МЧС посоветовали москвичам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в главке отметили, что на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоит укрываться от дождя под деревьями.