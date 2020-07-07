Три человека погибли при столкновении трех машин в Подмосковье

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП с участием легковушки, "Газели" и грузовика в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По предварительной информации, около 17:40 мск на 262-м км автодороги А-108 Московского большого кольца произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автомашины марки "Газель" и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате происшествия погибли три человека, находившихся в легковушке", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы МЧС России, причиной столкновения стало нарушение правил дорожного движения. "В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение трех транспортных средств", - сказали в пресс-службе МЧС. В министерстве добавили, что детей среди погибших нет. Спасатели оказали помощь в деблокировке тел.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 23 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники.