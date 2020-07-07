Один человек получил огнестрельное ранение на военной базе в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Американские власти установили, что один человек во вторник получил огнестрельное ранение на военной базе в южной части штата Калифорния, он сам в себя выстрелил. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Корпуса морской пехоты США.

Ранее сообщалось, что проводятся проверки в связи с поступлением информации о стрельбе на базе. Как выяснилось, пострадал один человек, который выстрелил в себя сам, его личность не раскрывается. В заявлении уточняется, что данному лицу "сейчас оказывают помощь, он будет госпитализирован". Пока не разъясняется, идет ли речь о несчастном случае.

"О других пострадавших информации не поступало", - отметили в Корпусе морской пехоты США. В связи с произошедшим начато расследование.

Речь идет о крупнейшей базе Корпуса морской пехоты США. Она находится в округе Сан-Бернардино. На данном объекте, в частности, проводят летную подготовку морских пехотинцев.

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