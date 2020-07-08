Число жертв лесного пожара в подконтрольном Киеву районе Донбасса выросло до пяти

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Число погибших вследствие распространения лесного пожара на населенные пункты подконтрольной Киеву части Луганской области возросло до пяти, девять человек госпитализированы. Об этом во вторник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

"Предварительно пять человек погибли, девять госпитализированы. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново [Луганской области]", - говорится в сообщении. По состоянию на 19.00 мск сообщалось о четырех жертвах пожара.

По данным ГСЧС, пожар возник 6 июля и начался с возгорания сухой травы и лесного массива на территории сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района области. Площадь возгорания составила 50 га. Вечером того же дня пожар был локализован, однако в дальнейшем в связи с сильными порывами ветра - до 25 м/с - и высокой температурой воздуха - до плюс 38 градусов - огонь начал распространяться в направлении населенных пунктов.

Кроме того, пожарные тушат огонь в селе Капитаново Новоайдарского района, где площадь возгорания составляет около 40 га.

Всего к тушению очагов привлечены 361 человек и 85 единиц спецтехники. Проводится эвакуация местных жителей. К месту стихии следуют также спасатели из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером провел экстренное совещание в связи со сложившейся ситуацией. Глава государства распорядился отправить на помощь спасателям подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.