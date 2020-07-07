Источник: в Подмосковье ветер повалил почти 100 деревьев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Почти 100 деревьев повалил сильный ветер в Московской области. Повреждено 11 автомобилей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Всего в Подмосковье упало 94 дерева. Повреждено 11 машин", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ветер во время непогоды повалил во вторник на территории Московской области около 80 деревьев, один рекламный щит, были повреждены четыре машины.

Накануне ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне с градом и ветре до 22 м/c в течение вторника и среды.