Парламентская комиссия Ирана начала расследование инцидента на атомном объекте в Натанзе

ТЕГЕРАН, 7 июля. /ТАСС/. Комиссия иранского Меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике провела слушания по инциденту на атомном объекте в Натанзе и продолжит его расследование. Об этом во вторник заявил официальный представитель комиссии Абольфазль Амои.

"На сегодняшнем заседании нашей комиссии мы рассмотрели обстоятельства инцидента в Натанзе, относящиеся к вопросам безопасности", - цитирует его агентство Mehr. Амои добавил, что "за этим последует более внимательное расследование происшествия".

Он отметил, что на заседании во вторник "присутствовал министр разведки [аятолла Махмуд Алави], его заместители, представители противовоздушных сил армии и полиции".

Инцидент на атомном объекте в Натанзе произошел 2 июня. Поврежденное в ходе пожара здание предназначено для производства центрифуг. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что "в этом помещении находилось измерительное оборудование и частично оно было уничижено или повреждено".

5 июля газета The New York Times со ссылкой на источники опубликовала информацию, что причиной случившегося была организованная Израилем диверсия с применением взрывного устройства.