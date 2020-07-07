В Подмосковье хозяину алабая, напавшего на женщину с ребенком, предъявят обвинение

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следствие предъявит обвинение хозяину алабая, напавшего на женщину с ребенком в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело (ст. 118 УК РФ - Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Хозяин собаки допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК.

Глава ведомства Александра Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки породы алабай на женщину, гуляющую с ребенком в деревне Ивановка Раменского городского округа. Женщина признана потерпевшей, она находится в больнице. Ранее СМИ сообщали, что после нападения ей пришлось ампутировать руку.