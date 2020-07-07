Россиян нет среди жертв и пострадавших в железнодорожной катастрофе в Чехии

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в произошедшей во вторник на западе Чехии железнодорожной катастрофе, в результате которой погибли как минимум два человека и около 30 получили ранения. Об этом сообщила ТАСС вице-консул генерального консульства РФ в городе Карловы Вары (Западная Чехия) Мария Семенова.

"Согласно предоставленной нам на данный момент [чешской полицией] информации, россиян нет среди пострадавших в железнодорожной катастрофе, - отметила она. - Согласно полиции, жертвами и ранеными в ней стали граждане Чехии и Германии".

Лобовое столкновение поездов международного регионального сообщения, курсирующих между Карловыми Варами и германским городом Йохангеоргенштадт (федеральная земля Саксония), произошло во вторник после 15:00 по местному времени (16:00 мск) на проложенном в Рудных горах (Западная Чехия) одноколейном участке пути между станциями Нове-Гамры и Пернинк.