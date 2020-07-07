В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в насилии над ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября в отношении мужчины, подозреваемого в насилии сексуального характера над ребенком. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Ивана Яворского, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия")", - говорится в сообщении.

Яворский от дачи показаний отказался. Он арестован на два месяца - до 5 сентября.

По данным следствия, обвиняемый с октября 2012 года по январь 2015 года в квартире одного из домов на улице Камышовой неоднократно совершал в отношении мальчика 2001 года рождения развратные действия и насильственные действия сексуального характера. Обвинение ему было предъявлено 6 июля 2020 года.