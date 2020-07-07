Защита главы карельского "Мемориала" Дмитриева не отрицает хранение фрагментов оружия

"Просим оправдать <…> по статьям о насильственных и развратных действиях и так далее. Хранение оружия мы особо не оспариваем", - сказал защитник.

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Защита главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, выступая в прениях сторон, не стала отрицать то, что фигурант хранил фрагменты огнестрельного оружия. Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев, по статьям об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери и сексуальном насилии над ней, защита просит суд полностью оправдать Дмитриева.

Помимо хранения фрагментов огнестрельного оружия, Дмитриев обвиняется в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, насильственных действиях сексуального характера, а также развратных действиях.

В рамках прений сторон сторона обвинения просила осудить Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима. В среду, 8 июля, обвиняемый будет выступать с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.



Об уголовном деле



В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Дмитриев не признает себя виновным.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.