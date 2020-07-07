Ксению Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке после задержания в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Блогера Ксению Собчак, которая участвовала в пикете у здания ФСБ в Москве в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом ТАСС сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, оказывающей Собчак правовую помощь.

"С Ксении Собчак взяли обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и отпустили из отдела полиции. Ей грозит штраф до 20 тыс. рублей", - сказал он.

Ранее на журналистку газеты "Коммерсантъ" Киру Дюрягину, которую задержали одной из первых у здания ФСБ, составили протокол за нарушение правил пикетирования и также отпустили из отдела полиции. "В отношении Дюрягиной составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведения пикетирования"). Максимальный штраф по этой статье составляет 20 тыс. рублей", - сообщила ее адвокат Оксана Опаренко.

По данным корреспондента ТАСС с места события, всего на акции было задержано около 20 человек, большинство из которых сотрудники СМИ.